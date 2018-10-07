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Fake News

É #FAKE vídeo em que eleitor seleciona a tecla '1' e aparece automaticamente o candidato Fernando Haddad na urna

Vídeo que circula nas redes sociais é montagem, de acordo com o TSE

Vanessa Ricarte

Publicado em 07/10/2018 às 18:22

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Circula nas redes sociais um vídeo em que um eleitor aciona a tecla "1" e, automaticamente, aparece "13", com a foto do candidato Fernando Haddad. O vídeo, que também foi compartilhado por Flávio Bolsonaro (PSL), filho do candidato Jair Bolsonaro e candidato ao Senado no Rio de Janeiro, é uma montagem e é #FAKE .

Procurado pelo G1, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) disse que o vídeo compartilhado nas redes sociais é falso. O TSE esclareceu que o vídeo foi editado e que não há possibilidade desse tipo de problema acontecer. O tribunal também se manifestou pela conta oficial no Twitter. Veja abaixo:

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Em nota , no site, a Justiça Eleitoral esclarece que o vídeo que circula na internet no qual a urna, supostamente, “auto completa” o voto para presidente é falso. "Os vídeos não mostram o teclado da urna, onde uma pessoa digita o restante do voto. Não existe a possibilidade de a urna auto completar o voto do eleitor, e isso pode ser comprovado pela auditoria de votação paralela", afirma texto da nota.

O TSE indica ainda aqui e aqui vídeos das auditorias de votação, realizadas, respectivamente, em 2008 e 2015.

O TRE-MG divulgou também no canal oficial no YouTube um esclarecimento em que um técnico de edição explica a montagem do vídeo. "Nesse momento, no programa de edição existem dois barulhos de clique. Observe também que na hora em que a pessoa aperta a tecla não mostra o teclado por completo sugerindo que uma segunda pessoa tenha feito esse clique", disse.

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