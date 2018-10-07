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Chefe de Cartório alerta para fake news e assegura confiabilidade da urna eletrônica

Equipe de reportagem do jornal 'O Pantaneiro' esteve com o Chefe de Cartório do TRE de Aquidauana durante a tarde deste domingo (07) e apurou fatos sobre notícias falsas divulgadas durante essas eleições

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/10/2018 às 15:55

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Desde o início do ano, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), juntamente com o Ministério Público Federal (MPF) e demais órgãos que defendem o exercício da democracia pelo povo brasileiro, distribuem alertas sobre as chamadas "fake news", notícias falsas que circulam pelas redes sociais e canais de comunicação. Neste domingo (07) de eleição, o Chefe de Cartório do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE/MS) de Aquidauana, Fábio Dias Dantas, conversou com a equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" para tratar sobre o tema.

Questionado sobre um vídeo divulgado durante esta manhã pelo WhatsApp, onde um eleitor aperta qualquer botão e, automaticamente, surge a foto do candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, ele foi enfático ao dizer que se trata, novamente, de uma mentira disseminada nas redes. "Isso é conversa de WhatsApp, de Facebook. O pessoal diz que o voto some. Todas as queixas que recebemos, verificamos pessoalmente na Zona Eleitoral, e vemos que não acontece nada. A pessoa que geralmente reclama, sequer votou. Dizem que foi o vizinho, o filho, o cunhado... No voto dele não acontece nada, mas sempre tem um terceiro para reclamar", explicou.

O Chefe de Cartório também falou sobre a troca de urna, por problema no sistema. "Até agora, tivemos somente um problema em uma urna no Bananal. Ela não acendeu o terminal, ou seja, a tela da urna não ligou. Ela foi trocada e isso foi antes da votação ter início. No mais, não tivemos nenhum problema", enfatizou.

Ele também fez questão de falar sobre o apoio da Polícia Federal, que também assegura a confiabilidade da urna eletrônica. "Os policiais estão conosco, acompanhando. Eles estão nas escolas e nas aldeias da região", disse.

Apuração

A respeito do resultado das eleições ordinárias nacionais, Fábio Dias Dantas afirmou que as urnas começam a chegar no Tribunal Eleitoral por volta das 17h20, uma vez que a votação será encerrada às 17h. "Nós acreditamos que até 18h15, 18h20, já tenhamos a totalização de votos do município. Teremos um telão para acompanhamento da contagem dos votos e a população está convidada a conferir", encerrou.

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