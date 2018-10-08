Bolsonaro também ganha no exterior; Ciro fica em segundo

Eleições 2018
Abstenção chegou a 59%
Jair Bolsonaro obteve a preferência dos 58,4% dos votos válidos dos eleitores brasileiros no exterior.
Ciro Gomes (PDT) foi o segundo colocado, com 14,4%. Fernando Haddad (PT) alcançou o terceiro lugar, com 10,4%. Em quarto lugar, João Amoêdo, do partido Novo, obteve quase 7% dos votos válidos.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 500 mil brasileiros estavam aptos a votar em 99 países, mas menos da metade compareceu. A abstenção foi altíssima; chegou a 59%. Os votos brancos e nulos se aproximaram dos 5%.
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