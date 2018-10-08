Veja quem são os 8 deputados federais eleitos pelo MS

Eleições 2018
PSDB e o PSL conquistaram duas vagas cada na Câmara dos Deputados; menos da metade das vagas será ocupada por candidatos reeleitos
O PSDB, partido do atual governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição, e o PSL, do candidato a presidente Jair Bolsonora, foram as legendas que conquistaram o maior número de cadeiras de deputado federal por Mato Grosso do Sul no Congresso Brasileiro. Cada sigla irá ocupar 2 dos 8 postos na Casa reservados para o estado. Outros quatro partidos elegeram um parlamentar cada.
Confira abaixo a relação dos deputados federais eleitos pelo Mato Grosso do Sul:
Mais da metade dos parlamentares de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados será renovada: Das 8 cadeiras, 5 será ocupadas por novos deputados.
Confira abaixo a relação dos deputados federais reeleitos por Mato Grosso do Sul:
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