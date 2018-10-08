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Eleições 2018

Veja quem são os 8 deputados federais eleitos pelo MS

PSDB e o PSL conquistaram duas vagas cada na Câmara dos Deputados; menos da metade das vagas será ocupada por candidatos reeleitos

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/10/2018 às 10:39

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O PSDB, partido do atual governador Reinaldo Azambuja, candidato à reeleição, e o PSL, do candidato a presidente Jair Bolsonora, foram as legendas que conquistaram o maior número de cadeiras de deputado federal por Mato Grosso do Sul no Congresso Brasileiro. Cada sigla irá ocupar 2 dos 8 postos na Casa reservados para o estado. Outros quatro partidos elegeram um parlamentar cada.

Confira abaixo a relação dos deputados federais eleitos pelo Mato Grosso do Sul:

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• Ordem do Dia: Deputados mantêm veto e aprovam um projeto na 1ª sessão da semana

 

  • Rose Modesto (PSDB): 120.901
  • Fabio Trad (PSD): 89.385
  • Beto Pereira (PSDB): 80.500
  • Tereza Cristina (DEM): 75068
  • Tio Trutis (PSL): 56339
  • Vander Loubet (PT): 55970
  • Dr. Luiz Ovando (PSL): 50376
  • Dagoberto Nogueira (PDT): 40230:

 

Mais da metade dos parlamentares de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados será renovada: Das 8 cadeiras, 5 será ocupadas por novos deputados.

Confira abaixo a relação dos deputados federais reeleitos por Mato Grosso do Sul:

 

  • Tereza Cristina (DEM):
  • Vander Loubet (PT):
  • Dagoberto Nogueira (PDT)

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