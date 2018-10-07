Rose Modesto, atual vice-governadora, lidera votos para deputada federal

A vice-governadora e candidata a deputada federal, Rose Modesto (PSDB), lidera com 9,79% dos votos. Em seguida vem Fábio Trad (PSD), com 7,31% e Beto Pereira (PSDB) com 6,69% .

Tereza Cristina (DEM) está em 4º lugar até o momento das parciais, com 6,10% dos votos. Em quinto vem Geraldo Resende (PMDB) com 4,90%.

Até o momento, Rose já contabilizou 112 568 votos válidos. A apuração prossegue.