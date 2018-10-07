Rose Modesto, atual vice-governadora, lidera votos para deputada federal

Eleições 2018
Segue em segundo lugar o pessedebista Fábio Trad
A vice-governadora e candidata a deputada federal, Rose Modesto (PSDB), lidera com 9,79% dos votos. Em seguida vem Fábio Trad (PSD), com 7,31% e Beto Pereira (PSDB) com 6,69% .
Tereza Cristina (DEM) está em 4º lugar até o momento das parciais, com 6,10% dos votos. Em quinto vem Geraldo Resende (PMDB) com 4,90%.
Até o momento, Rose já contabilizou 112 568 votos válidos. A apuração prossegue.
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
Furto durante a madrugada
Equipamento foi subtraído de uma residência na Vila Umbelina durante madrugada; imagens de outro imóvel registraram os dois suspeitos
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