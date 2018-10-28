Confira o resultado das Eleições em Aquidauana e Anastácio

Eleições 2018
Disputa acirrada para governador em Aquidauana: apenas 945 votos de diferença
O resultado das Eleições 2018 apontam todas as urnas apuradas em Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. Em Aquidauana, a diferença entre o primeiro colocado, Reinaldo Azambuja e o segundo, juiz Odilon, foi de apenas 945 votos.
Para presidente, os eleitores de Dois Irmãos do Buriti surpreenderam: Fernando Haddad ficou em primeiro lugar, com 1.262 votos a mais do que Jair Bolsonaro.
Confira os resultados:
Governo do Estado
Aquidauana
Anastácio
Dois Irmãos do Buriti
Presidência da República
Aquidauana
Anastácio
Dois Irmãos do Buriti
Meio Ambiente
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