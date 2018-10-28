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Eleições 2018

Confira o resultado das Eleições em Aquidauana e Anastácio

Disputa acirrada para governador em Aquidauana: apenas 945 votos de diferença

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/10/2018 às 19:08

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O resultado das Eleições 2018 apontam todas as urnas apuradas em Aquidauana, Anastácio e Dois Irmãos do Buriti. Em Aquidauana, a diferença entre o primeiro colocado, Reinaldo Azambuja e o segundo, juiz Odilon, foi de apenas 945 votos.

Para presidente, os eleitores de Dois Irmãos do Buriti surpreenderam: Fernando Haddad ficou em primeiro lugar, com 1.262 votos a mais do que Jair Bolsonaro.

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Confira os resultados:

Governo do Estado

 

Aquidauana

  • Reinaldo: 11.244 votos
  • Odilon: 10.299 votos

 

Anastácio

  • Reinaldo:5.606 votos
  • Odilon: 6.134 votos

 

Dois Irmãos do Buriti

  • Reinaldo: 2.790 votos
  • Odilon: 2.080 votos

 

Presidência da República

 

Aquidauana

  • Jair Bolsonaro: 12.369
  • Fernando Haddad: 9.719

 

Anastácio

  • Jair Bolsonaro: 7.024
  • Fernando Haddad: 4.920

 

Dois Irmãos do Buriti

  • Jair Bolsonaro: 1.858
  • Fernando Haddad: 3.120

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