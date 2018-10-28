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Eleições 2018

Lei Seca vale até as 17 horas em todo o Mato Grosso do Sul

Objetivo é evitar que o abuso de álcool potencialize conflitos

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/10/2018 às 09:27

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Assim como no primeiro turno, diversos estados têm restrições à venda de bebida alcoólica neste domingo, segundo turno das eleições. A questão é definida pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e pelas secretarias de Segurança Pública de cada estado. 

A medida tem o objetivo de evitar que o abuso de álcool potencialize conflitos em um dia em que a disputa política costuma acirrar os ânimos.

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Em Mato grosso do Sul não será permitida a venda de bebidas alcoólicas até as 17h, mas a limitação não vale para restaurantes que funcionem exclusivamente entre as 11h30min e as 14h30min.

Os estabelecimentos que desobedecem a proibição podem ser fechados. Já os eleitores que forem flagrados consumindo álcool onde há restrição podem ser punidos com multa ou detenção.

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