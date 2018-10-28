Lei Seca vale até as 17 horas em todo o Mato Grosso do Sul

Assim como no primeiro turno, diversos estados têm restrições à venda de bebida alcoólica neste domingo, segundo turno das eleições. A questão é definida pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e pelas secretarias de Segurança Pública de cada estado.

A medida tem o objetivo de evitar que o abuso de álcool potencialize conflitos em um dia em que a disputa política costuma acirrar os ânimos.