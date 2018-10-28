Lei Seca vale até as 17 horas em todo o Mato Grosso do Sul

Eleições 2018
Objetivo é evitar que o abuso de álcool potencialize conflitos
Assim como no primeiro turno, diversos estados têm restrições à venda de bebida alcoólica neste domingo, segundo turno das eleições. A questão é definida pelos tribunais regionais eleitorais (TREs) e pelas secretarias de Segurança Pública de cada estado.
A medida tem o objetivo de evitar que o abuso de álcool potencialize conflitos em um dia em que a disputa política costuma acirrar os ânimos.
Em Mato grosso do Sul não será permitida a venda de bebidas alcoólicas até as 17h, mas a limitação não vale para restaurantes que funcionem exclusivamente entre as 11h30min e as 14h30min.
Os estabelecimentos que desobedecem a proibição podem ser fechados. Já os eleitores que forem flagrados consumindo álcool onde há restrição podem ser punidos com multa ou detenção.
Meio Ambiente
Abalo sísmico foi considerado de "baixa magnitude"
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS