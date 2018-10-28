Temer vota e diz que transição começa amanhã

Temer disse que a transição para o novo governo já começa nesta segunda-feira (29). "Vamos começar a transição logo, prontamente amanhã, e faremos uma transição muito tranquila, muito sossegada. Já estão praticamente organizados, em relação a todos os setores do governo, os tópicos da transição. De modo que a equipe do eleito, quando fizer contato, já receberá praticamente todos os dados do atual governo, daquilo que foi feito e daquilo que ainda precisa ser feito", explicou, após votar.

O presidente Michel Temer (MDB) votou cedo neste domingo (28). Logo depois das 8h, ele já estava em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na seção de votação.

Para o presidente, a expectativa é de que seja um domingo tranquilo de votação "Votação tranquila hoje. Seguramente nós vamos ter, vou dizer o óbvio, mais um exercício democrático. Muitos dizem, a partir de amanhã, paz e harmonia absoluta. Eu digo a partir de hoje, com eleições tranquilas, seja quem for o eleito", destacou.

Michel Temer disse que acredita que o povo brasileiro é “muito ligado à solidariedade, à amizade, à fraternidade, vai se irmanar a partir do dia de hoje e vamos em frente".

Sobre um possível apoio do MDB a um eventual governo de Jair Bolsonaro (PSL), o presidente afirmou que não há nenhuma decisão nesse sentido, mas que o partido resolverá o que pode fazer.