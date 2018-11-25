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Ensino Superior

Enade será aplicado neste domingo a 550 mil estudantes

O Enade é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/11/2018 às 08:51

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Hoje (25), 550 mil estudantes de cursos de 27 áreas do conhecimento farão o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). A prova é voltada para alunos que estão concluindo cursos de graduação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no exame deve constar em seu histórico escolar.

O Enade é o principal componente para o cálculo dos indicadores de qualidade dos cursos e das instituições de ensino superior. A cada ano, o exame avalia um grupo diferente de cursos superiores. A avaliação se repete a cada três anos.

Leia Também

• Inscrições para o Enade 2018 podem ser feitas até 12 de agosto

O Cartão de Confirmação de Inscrição do Enade 2018 está disponível no endereço enade.inep.gov.br. O documento traz informações sobre o local de prova, horários e atendimentos, caso tenham sido solicitados e aprovados.

As informações sobre o exame estão disponíveis no site do Enade. Uma das novidades desta edição é o Aplicativo do Enade, disponível nas plataformas Google Play e Apple Store. Com a nova tecnologia, todas as etapas de responsabilidade do participante podem ser feitas por meio de smartphones e tablets.

Áreas avaliadas

Grau de Bacharel: Administração; Administração Pública; Ciências Contábeis; Ciências Econômicas; Comunicação Social – Jornalismo; Comunicação Social - Publicidade e Propaganda; Design; Direito; Psicologia; Relações Internacionais; Secretariado Executivo; Serviço Social; Teologia; Turismo.

Grau de Tecnólogo: Tecnologia em Comércio Exterior; Tecnologia em Design de Interiores; Tecnologia em Design de Moda; Tecnologia em Design Gráfico; Tecnologia em Gastronomia; Tecnologia em Gestão Comercial; Tecnologia em Gestão da Qualidade; Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Gestão Financeira; Tecnologia em Gestão Pública; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Marketing; Tecnologia em Processos Gerenciais.

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