Ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a R$ 80 milhões

Mega-sena
Quina teve 101 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 42.283,94
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.130 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (2) em Videira (SC).
Veja as dezenas sorteadas: 13 - 16 - 36 - 53 - 54 - 55.
A quina teve 101 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 42.283,94. Outras 7.900 apostas acertaram a quadra; cada uma receberá R$ 772,27.
O próximo concurso (2.131) será na quinta-feira (7), em razão do feriado de carnaval.
Excepcionalmente, foram três concursos nesta semana, como parte da "Mega Semana do Carnaval". O primeiro ocorreu nesta terça-feira (26). O segundo, na quinta (28). E o terceiro foi neste sábado (2). Normalmente, os sorteios ocorrem às quartas e aos sábados.
Para apostar na Mega-Sena
As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet. A aposta mínima custa R$ 3,50.
Probabilidades
A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 3,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.
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