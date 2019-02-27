Ninguém acerta a Mega-Sena e prêmio principal acumula em R$ 46 milhões

Sorte
As dezenas sorteadas são: 11 - 16 - 24 - 46 - 54 - 55.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do prêmio principal do Concurso 2.128 da Mega-Sena. O sorteio foi realizado nesta noite no Caminhão da Sorte, estacionado na cidade de Videira, em Santa Catarina. As dezenas sorteadas são: 11 - 16 - 24 - 46 - 54 - 55.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, cujo sorteio será na próxima quinta-feira (28), é R$ 46 milhões.
A quina teve 47 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber prêmio de R$ 50.144,89.
A quadra saiu para 4.353 apostas. Elas receberão, cada uma, R$ 773,45.
Esta é a segunda Mega-Semana de 2019, com a realização de três sorteios, em vez de dois.
Loteria
Também serão contemplados quem acertar quina e quadra
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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