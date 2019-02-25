Casa do Trabalhador divulga vagas para está segunda-feira em Aquidauana

Oportunidade
Há vagas de auxiliar de dentista e açougueiro
A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta segunda-feira (25). Há vagas para área urbana e rural. Confira:
Vagas locais (Aquidauana e Anastácio):
Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):
Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):
A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana. Contato pelo telefone (67) 3241-5652.
O horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda à sexta-feira.
Novo PME
Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Operação Mulher Segura
Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS