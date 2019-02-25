Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 15:04

Buscar

Últimas notícias
X

Oportunidade

Casa do Trabalhador divulga vagas para está segunda-feira em Aquidauana

Há vagas de auxiliar de dentista e açougueiro

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 08:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta segunda-feira (25). Há vagas para área urbana e rural. Confira:

Vagas locais (Aquidauana e Anastácio):

Leia Também

• Casa do Trabalhador oferece 8 vagas de emprego nesta quarta em Aquidauana e região

• Semana começa com 10 vagas na Casa do Trabalhador de Aquidauana

• Casa do Trabalhador oferece 10 vagas nesta sexta em Aquidauana e região

  • Auxiliar de dentista (ter curso/ ter experiência em carteira/ ter disponibilidade de horário/ ser comunicativa).
  • Açougueiro (experiência em atendimento de balcão e cortes de carnes/ saber desossar);

 

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

  • Auxiliar de limpeza (serviço braçal/ serviço pesado)
  • Campeiro (serviços gerais/ saber lidar com vaca de cria/ ter tralha completa /até 45 anos/até dois filhos/ ter referência e experiência em carteira/ saber mexer com trator de pneu);
  • Operador de pá carregadeira (ter experiência comprovada ou referência)
  • Praieiro (solteiro ou casado /acima de 21 anos/ ter experiência).

 

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

  • Servente de obras(ter laudo médico);
  • Vigia(ter laudo médico).

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana. Contato pelo telefone (67) 3241-5652.

O horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda à sexta-feira.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

Publicidade

Casa do Trabalhador

Confira as oportunidades da Casa do Trabalhador de Aquidauana

ÚLTIMAS

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Novo PME

Aquidauana lança trabalhos para definir plano da educação até 2036

Evento foi realizado na manhã desta quarta-feira; elaboração terá participação de diferentes segmentos e instituições parceiras
Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Operação Mulher Segura

Preso jovem que agrediu ex-companheira com madeira enquanto ela dormia em MS

Ele ainda incendiou a residência com a vítima dentro e fez ameaças de morte, caso ela sobrevivesse; prisão integra a Operação Mulher Segura

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Giovani José da Silva Maria de Lourdes Medeiros Bruno Rev. Vivaldo Melo Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti Ronaldo Régis Manoel Afonso Embrapa Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo