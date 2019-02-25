Casa do Trabalhador divulga vagas para está segunda-feira em Aquidauana

A Casa do Trabalhador divulgou lista atualizada das vagas de emprego disponíveis para Aquidauana e Anastácio nesta segunda-feira (25). Há vagas para área urbana e rural. Confira:

Auxiliar de dentista (ter curso/ ter experiência em carteira/ ter disponibilidade de horário/ ser comunicativa).

Açougueiro (experiência em atendimento de balcão e cortes de carnes/ saber desossar);

Vagas Regionais(Rural/Outras cidades):

Auxiliar de limpeza (serviço braçal/ serviço pesado)

Campeiro (serviços gerais/ saber lidar com vaca de cria/ ter tralha completa /até 45 anos/até dois filhos/ ter referência e experiência em carteira/ saber mexer com trator de pneu);

Operador de pá carregadeira (ter experiência comprovada ou referência)

Praieiro (solteiro ou casado /acima de 21 anos/ ter experiência).

Vagas PCDS (somente para pessoas com deficiências grau leve/ter laudo médico):

Servente de obras(ter laudo médico);

Vigia(ter laudo médico).

A Casa do Trabalhador está localizada na rua Estevão Alves Corrêa, 1895 - Alto em Aquidauana. Contato pelo telefone (67) 3241-5652.

O horário de funcionamento é das 7h as 13h, de segunda à sexta-feira.