Soldado da PM deixa filha de 07 anos e morre poucos dias após perda da tia

Marcelo Pimenta da Silva sonhava com a carreira policial desde a infância / Reprodução

O soldado da PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul), Marcelo Pimenta da Silva, de 32 anos, deixou uma filha de apenas 07 anos e uma família e uma corporação enlutadas após morrer em serviço na noite desta terça-feira (30), em Corumbá, vítima de um confronto com criminosos armados. O jovem realizava o sonho de infância de vestir a farda e, durante a ocorrência, teria tentado proteger um colega de equipe quando foi atingido por disparos na cabeça, no tórax e no braço.

O corpo será velado na capela Cristo Rei, em Corumbá, assim que for liberado. A família ainda espera pela chegada do irmão de Marcelo, Marcel Pimenta, de 40 anos, policial federal que viaja de Natal (RN) para participar da despedida.

A tragédia ocorreu poucos dias após outra perda familiar. No último sábado (27), uma tia de Marcelo morreu em Campo Grande. No domingo (28), ele acompanhou os pais no velório e retornou para Corumbá na segunda-feira (29).

Marcelo integrava o Getam (Grupamento Especializado Tático em Apoio Motociclístico) do 6º Batalhão da Polícia Militar e conduzia a motocicleta da corporação no momento em que foi baleado. Integrante da 38ª turma do Curso de Formação de Soldados da PMMS, ele havia ingressado na corporação em agosto de 2025, há cerca de dez meses.

Na manhã desta quarta-feira (01º), o comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, coronel Renato dos Anjos Garnes, interrompeu a agenda e viajou para Corumbá a fim de prestar apoio à família do militar.

Durante entrevista coletiva, ele destacou a dedicação do soldado e afirmou que a corporação prestará todas as homenagens ao policial.

"Era um policial de excelência. Infelizmente, deixa uma filha de 07 anos, além de toda a família da Polícia Militar, que também sofre com essa perda. O nosso policial militar receberá todas as honras que merece. Ele morreu em serviço, cumprindo o seu dever de proteger a sociedade. A memória do soldado Marcelo Pimenta será preservada para sempre pela Polícia Militar", afirmou o coronel.

A vítima morreu durante uma perseguição a criminosos armados, após equipes da PM localizarem suspeitos envolvidos em um ataque a tiros em Ladário. Durante a tentativa de abordagem, os criminosos reagiram com disparos de armas de fogo. Após o confronto, as forças de segurança desencadearam uma grande operação em Corumbá, que terminou com um suspeito morto, dois presos, apreensão de dois fuzis, duas pistolas, um revólver calibre .38 e grande quantidade de munições. Um terceiro envolvido segue sendo procurado pelas autoridades.