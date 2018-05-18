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Literatura

Livro sobre crítica cultural de MS será lançado na próxima terça

Rubenio Marcelo faz recorte da arte geral e aspectos culturais e artísticos da produção em MS

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 11:06

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A literatura de Mato Grosso do Sul ganha registro documental referente a nomes da arte/cultura, expressões e personalidades atuais ou saudosas. Contendo textos em prosa, resenhas, crônicas, ensaios com enfoques de crítica cultural, o livro “Palavras em Plenitude - prosa e crítica cultural”, que será lançado 22 de maio, a partir das 19h30, na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras.

Aprovado pelo Fmic, o livro proporciona a estudantes, pesquisadores e leitores em geral o enfoque de características de obras e produções artísticas significativas, bem como informações da nossa história e da arte/cultura regionais. Com prefácio do escritor Geraldo Ramon Pereira, membro da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, a apresentação é de Valmir Batista Corrêa, da ASL e do IHGMS.

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“Palavras em Plenitude - prosa e crítica cultural” é a 12ª publicação autoral do escritor Rubenio Marcelo. O evento de noite de autógrafos do livro é com entrada franca, e contará com atrações artísticas especiais, no auditório da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras, na Rua 14 de Julho, nº 4653, nos altos do bairro São Francisco, na Capital.

O autor

Poeta escritor, compositor e crítico cultural, Rubenio Marcelo é membro e atual secretário-geral da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (Cadeira nº 35). Autor de doze livros e três CDs, é filiado à União Brasileiros de Escritores (UBE-MS) e um dos autores homenageados no livro ‘Vozes da Literatura’ (FCMS), que também enfoca sua obra e biografia. Escreve como colunista da Revista Destaque, e para o suplemento cultural do Jornal Correio do Estado.

É um dos vencedores do tradicional concurso ‘Noite Nacional da Poesia’. Com experiências em participações em feiras literárias e bienais, integrou como convidado a Bienal Internacional de Poesia (que aconteceu em Brasília, reunindo poetas nacionais e do exterior), e também participou de outros eventos do gênero, como a Feira Literária Internacional de Tocantins (FLIT), a FLIB (Feira Literária de Bonito) e a Feira do Livro de Brasília.

Recentemente, lançou o livro de poemas “Vias do Infinito Ser” (pela Ed. Letra Livre), e - em show aberto no Sesc Morada dos Baís - o CD musical “Parcerias: na poética de Rubenio Marcelo”. Além de “Palavras em Plenitude”, destacam-se as suas mais recentes obras: “Graal das Metáforas”, “Horizontes d’Versos”, “Voo de Polens”, e “Veleiros da Essência”. No mês de março próximo passado, lançou livro e o seu CD “Parcerias” em Portugal, no Departamento de Línguas e Cultura da Universidade de Aveiro, onde também realizou outras atividades culturais. Também advogado e revisor, é membro correspondente da Academia Mato-Grossense de Letras (AML) e reside em Campo Grande.

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