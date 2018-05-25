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Corumbá

“Festa dos DJs” vai reunir grandes nomes e estilos no Porto Geral

Encontro vai contar ao todo com cinco nomes importantes do cenário regional e nacional

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/05/2018 às 11:36

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Nesta sexta-feira, 25 de maio, a partir das 23h59, o público vai poder conferir apresentação de DJs em Corumbá. A atração, inédita na programação do Festival América do Sul Pantanal que está em sua 14ª edição, vai acontecer no Palco Rio Paraguai, no Porto Geral. Lá, o público vai poder assistir performances dos profissionais das pistas que levarão ao palco uma mescla de estilos durante suas apresentações.

A “Festa dos DJs”, evento exclusivamente voltado para apresentações dos profissionais para o público e não somente acompanhando outros artistas, vai contar ao todo com cinco nomes importantes do cenário regional e nacional. São eles: DJ Florzinha (Funk); DJ Guto Loureiro (House Music);  DJ Chico Corrêa (Dance / Eletronic / Brasilidades); Toulouse 84 (Dope Club / House – Techno) e DJ César Varanis (House Deep / Techno House). Entre eles, estão os corumbaenses Florzinha, Guto Loureiro e César Varanis. Além das apresentações, o evento também vai ter intervenções artísticas.

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Conforme o jornal Diário Corumbaense, o DJ Guto Loureiro, que atua há mais de 20 anos na área, explicou que o convite da produção do festival aconteceu após indicação do diretor-presidente da Fundação, Joilson da Silva Cruz. Sobre a combinação de nomes de artistas com estilos diferentes, Loureiro avaliou como algo que irá enriquecer o evento, tornando-o mais atrativo para o público em geral que se divide em determinadas preferências, mas terá a oportunidade de acompanhar todos os artistas.

“As apresentações terão algo em torno de 40 minutos para cada um. É um tempo curto, mas suficiente para que cada um mostre o seu trabalho. O estilo de todos os profissionais é diferente e eu gostei muito da line-up porque são DJs com pegadas distintas. Tem DJ de funk, exclusivamente de música eletrônica, tem o que faz a música eletrônica e eu que faço uma mistura de tudo. Um acaba complementando o outro e no final ganha o público”, enfatizou Loureiro.

Sobre o que deve levar ao palco, Guto adiantou que está preparando uma performance que "converse" com a proposta do festival que é a de unir as culturas sul-americanas. Segundo o DJ, os apreciadores da música eletrônica e do que existe de melhor da arte nos países do continente devem se surpreender com o som.

 

 

 

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