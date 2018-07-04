Artesãos representam MS na maior feira do segmento na América Latina

Os artesãos e entidades do artesanato que representam MS na Feira foram selecionados por edital, considerando a referência à cultura popular (inspiração nos elementos da cultural local, com utilização de técnicas e materiais daquela região), a criatividade (originalidade, não seguindo normas preestabelecidas e nunca imitando o que já foi feito repetidas vezes por outros artesãos), consciência ambiental, entre outros critérios.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) possibilita a participação de artesãos do Estado na 19ª edição da Fenearte, que acontece de 4 a 15 de julho de 2018 no Centro de Convenções de Pernambuco.

Representam o Estado os artesãos Ana Vitorino da Silva Leodério e Cleber Ferreira de Brito, e as entidades União Estadual dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Uneart/MS), Associação dos Produtores de Artesanato e Artistas Populares de MS (Proart/MS), Associação de Artesanato de MS (Artems) e Sindicato dos Artesãos de Mato Grosso do Sul (Sinart).

O estande de Mato Grosso do Sul terá um espaço coletivo de 35 m², para divulgação e comercialização de produtos artesanais do Estado na feira. Fica sobre a responsabilidade da FCMS transportar as peças de artesanato de Campo Grande/MS a Olinda/PE e de Olinda/PE a Campo Grande/MS. Os selecionados deverão arcar com as próprias despesas de passagens, traslados, hospedagem e alimentação durante todo o evento.

Considerada a maior feira de artesanato da América Latina, a Fenearte tem como objetivo valorizar e difundir os saberes tradicionais, estimular o potencial de crescimento dos artesãos e artesãs, funcionando como importante elemento estruturador da Cadeia Produtiva do artesanato local. Durante os 12 dias, as mais significativas criações artesanais do Brasil e do mundo podem ser encontradas no evento.

Mais informações sobre a Fenearte podem ser acessadas site. Informações sobre a participação dos artesãos de Mato Grosso do Sul podem ser obtidas com a Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da Fundação de Cultura de MS pelo telefone (67) 3316-9107.