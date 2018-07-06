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Jornalista premiado com obra sobre a favela Cidade de Deus lança livro em Bonito

Apresentação do livro acontecerá no Festival Literário de Bonito neste final de semana

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/07/2018 às 09:27

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O jornalista, Iago Porfírio, 24 anos, foi convidado para participar do Festival Literário de Bonito 2018, realizado entre os dias 4 e 7 de julho, no município. O romance-reportagem “Deus foi dormir: histórias de vida da favela Cidade de Deus” recebeu no mês de junho em Campo Grande, o prêmio de melhor livro-reportagem da região Centro-Oeste, durante o congresso da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom 2018).

O reconhecimento resultou na participação de Iago, na edição nacional do evento acadêmico, realizado no mês de setembro, em Santa Catarina. Defendido em agosto de 2017, como projeto experimental de Conclusão de Curso de Comunicação Social/Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a obra foi aprovada pela banca de defesa com louvor e distinção e indicado para publicação.

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Como parte final da consolidação do projeto, além do livro com 170 páginas, está o documento de pesquisa, com 460 páginas, que compõe a plataforma informativa e sistematização da pesquisa desenvolvida e orientada pelo professor Dr. Edson Silva, docente da graduação no curso de jornalismo da UFMS.

De acordo com Iago Porfírio, a pesquisa teve como eixo central a violação dos Direitos Humanos fundamentais dos moradores da Cidade de Deus em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Desse modo, o objetivo foi desenvolver um livro-reportagem usando os recursos técnicos e éticos do jornalismo, especialmente da grande reportagem – considerando também o recurso estético da narrativa –, na construção de histórias de vida.

“O romance-reportagem, como assim o chamo, pois transita em uma narrativa romanesca e jornalística, molda na literatura e no jornalismo o tema da violação de direitos humanos fundamentais dos moradores da favela Cidade de Deus, em Campo Grande. É a tentativa de uma obra irmanada aos atores sociais estigmatizados, os boêmios, sinuqueiros, poetas urbanos, lavadeiras. Expressa a condição de espaço às vozes dos despossuídos e marginais em um contexto social que lhes é desfavorável e opressor”, relata o autor.

Iago Porfírio é jornalista formado pela UFMS, onde desenvolve atualmente pesquisa de mestrado sobre cinema, representação social e o tema da figura do malandro. É mestrando em Comunicação pela mesma universidade, onde desenvolve pesquisa sobre cinema, literatura e representação, com foco de abordagem na figura representativa do malandro.

 Em 2016, recebeu o Prêmio Ministério Público de Jornalismo 2016 com a grande reportagem Trabalho que empobrece. Foi premiado em 1º lugar com artigo sobre a mesma reportagem com estudos de caráter científico no Congresso Internacional de Direitos Humanos (CIDH), em 2015. Em 2018, recebeu o prêmio de melhor livro-reportagem da Região Centro-Oeste pelo Expocom, com Deus foi dormir: histórias de vida da favela Cidade de Deus. Nasceu em Diadema, São Paulo.

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