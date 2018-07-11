Inscrições abertas para voluntários músicos no Corpo de Bombeiros

Oportunidade
O Comando busca com essa iniciativa uma maior interação com a comunidade, na busca por melhorias na qualidade de vida dos cidadãos
Cidadãos comuns ou militares da reserva das forças armadas que são músicos (instrumentistas ou cantores), de ambos os sexos, interessados em apoiar e auxiliar a corporação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul, na execução de atividades musicais, com objetivos cívicos, militares, culturais, educacionais e de assistência social podem se inscrever para fazer parte da Banda do CBMMS.
O Comando busca com essa iniciativa uma maior interação com a comunidade, na busca por melhorias na qualidade de vida dos cidadãos. Almeja-se que os voluntários músicos na Banda do CBMMS desenvolvam a criatividade e a expressão artística por meio da música, trabalhando repertórios militares, eruditos e populares; e desenvolvam, também, conhecimentos na área bombeiro-militar, oportunizando uma cultura preventiva e reativa, pois lidarão constantemente com o público no decorrer do seu trabalho voluntário.
Os voluntários músicos poderão também, caso desejarem, auxiliar no serviço operacional das unidades da Corporação, desde que não haja prejuízos às suas funções na Banda. O processo de adesão será constituído das seguintes etapas:
Informações mais detalhadas podem ser obtidas pelo número (67) 3357 – 9425.
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