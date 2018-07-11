Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 03:52

Buscar

Últimas notícias
X

Samba no pé

Segunda edição da Noite das Mulatas traz passistas do Rio de Janeiro a MS

Evento organizado pelo aquidauanense Kevin Constantino já está marcado para acontecer na Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/07/2018 às 12:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Autoridade no samba e no remelexo em Mato Grosso do Sul, Kevin Constantino lança neste mês de julho a 2ª Edicão da Noite das Mulatas, que já está marcado para acontecer no dia 11 de agosto, na Capital.

O evento está programado para iniciar às 20 horas com valor de 10 reais a entrada. Muitas atrações estarão presentes, como o grupo de pagode Sarará Criolo, que animará a festa. Nos intervalos, DJs tocam para manter o clima festivo.

Leia Também

• Carnavalesco Kevin Constantino divulga novo projeto

Mulatas do RJ - Nesta edição, passista reconhecida no Rio de Janeiro, terra tradicional do samba-enredo, Andreza Clemente, da São Clemente, esbanjará seu charme, simpatia e requebrado. Diego Andrade, rei de bateria dos Bancários também marca presença no evento.

Já Isabela Cavalcante, Miss Mato Grosso do Sul, igualmente fará presença vip na noite do samba.

Segundo o idealizador da festa, todas as mulatas que forem ao evento com seu traje de carnaval não pagarão a entrada. "É uma forma de valorizar nossos artistas sul-mato-grossenses, o samba das nossas mulatas, passistas e rainhas de bateria", destacou Kevin Constantino.

As mulatas que forem ao evento com o traje de samba também receberão certificado de honra ao mérito.

Mais informações pelos telefones 67-99690-3934 (WHATS) ou 67-99305-6311.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

GALERIA DE FOTO

18º Festa da Farinha - Parte 01

GALERIA DE FOTO

Alunos do IFMS visitam O Pantaneiro para conhecer rotina do jornal mais tradicional de Aquidauana

GALERIA DE FOTO

Final do 5º Campeonato de Aquiduana 2026 - Maria Tereza A. Ribeiro

Publicidade

GALERIA DE FOTO

Festa Junina de São João de Piraputanga

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo