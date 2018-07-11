Segunda edição da Noite das Mulatas traz passistas do Rio de Janeiro a MS

O evento está programado para iniciar às 20 horas com valor de 10 reais a entrada. Muitas atrações estarão presentes, como o grupo de pagode Sarará Criolo, que animará a festa. Nos intervalos, DJs tocam para manter o clima festivo.

Autoridade no samba e no remelexo em Mato Grosso do Sul, Kevin Constantino lança neste mês de julho a 2ª Edicão da Noite das Mulatas, que já está marcado para acontecer no dia 11 de agosto, na Capital.

Mulatas do RJ - Nesta edição, passista reconhecida no Rio de Janeiro, terra tradicional do samba-enredo, Andreza Clemente, da São Clemente, esbanjará seu charme, simpatia e requebrado. Diego Andrade, rei de bateria dos Bancários também marca presença no evento.

Já Isabela Cavalcante, Miss Mato Grosso do Sul, igualmente fará presença vip na noite do samba.

Segundo o idealizador da festa, todas as mulatas que forem ao evento com seu traje de carnaval não pagarão a entrada. "É uma forma de valorizar nossos artistas sul-mato-grossenses, o samba das nossas mulatas, passistas e rainhas de bateria", destacou Kevin Constantino.

As mulatas que forem ao evento com o traje de samba também receberão certificado de honra ao mérito.

Mais informações pelos telefones 67-99690-3934 (WHATS) ou 67-99305-6311.