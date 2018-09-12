Hugo e Guilherme escolhem Campo Grande para gravar o terceiro DVD da carreira

A dupla Hugo e Guilherme, conhecidos pelos sucessos “Conveniência”, “Na Maldade”, “Imagina”, dentre outros, escolheu Campo Grande para ser o palco da gravação do terceiro DVD da carreira.

Intitulado Hugo e Guilherme No Pelo Em Campo Grande, o álbum traz faixas conhecidas do público como “Conveniência”, que tem quase 13 milhões de visualizações no YouTube e também faixas inéditas, que prometem ser sucesso em todo o país.