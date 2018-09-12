Hugo e Guilherme escolhem Campo Grande para gravar o terceiro DVD da carreira

Música
O álbum, que será gravado no dia 16 de setembro, terá participação especial da dupla Henrique e Juliano e da cantora Marília Mendonça
A dupla Hugo e Guilherme, conhecidos pelos sucessos “Conveniência”, “Na Maldade”, “Imagina”, dentre outros, escolheu Campo Grande para ser o palco da gravação do terceiro DVD da carreira.
Intitulado Hugo e Guilherme No Pelo Em Campo Grande, o álbum traz faixas conhecidas do público como “Conveniência”, que tem quase 13 milhões de visualizações no YouTube e também faixas inéditas, que prometem ser sucesso em todo o país.
A novidade para essa gravação é as participações especiais da dupla Henrique e Juliano e também da cantora Marília Mendonça. A dupla escolheu Campo Grande, como palco do novo trabalho, por ter sido uma das primeiras cidades a abraçar a dupla, não só a capital como todo o estado sul mato-grossense.
A gravação acontece no dia 16 de setembro, às 15h no Âncora Hotel. Os ingressos continuam a venda pelo site www.santoshow.com.br e variam de R$ 40 até R$ 150.
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