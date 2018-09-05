Dupla sertaneja faz feijoada na AABB de Aquidauana para gravar clipe musical

Acontece nesta quinta-feira, na AABB de Aquidauana a 1ª Feijoada da dupla Anderson & Fernandes. A festa tem início às 20 horas e o valor do ingresso é de R$ 30 por pessoa. A arrecadação da feijoada será destinada para a gravação do veículo clipe da música de trabalho deles, "Se tem cachaça noix cumbina". Informações podem ser obtidas por meio do telefone: (67) 99614 - 5169.

Criados em Aquidauana, Anderson e Fernandes são amigos há pelo menos dez anos e começaram a trilhar caminho juntos em 2016. Eles tocam o tradicional sertanejo universitário, romântico e animado. Atualmente estão com agenda cheia, realizando até 15 shows mensais em todo o Mato Grosso do Sul e cidades do Mato Grosso. Estão agendando shows também em Goiás.

Colaborou Luiz Guido Jr.