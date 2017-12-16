Temer reduz duração do horário de verão e muda início para novembro a partir de 2018

Mudanças
Decreto assinado pelo presidente Michel Temer será publicado na próxima segunda (18) no 'Diário Oficial'
O presidente Michel Temer editou nesta sexta-feira (15) um decreto para reduzir a duração do horário de verão, transferindo o início de outubro para novembro a partir do ano que vem.
De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, o decreto será publicado na próxima segunda (18) no "Diário Oficial da União".
Ainda conforme a assessoria de Temer, o decreto não mudará a data de encerramento do horário de verão, que continuará no terceiro domingo de fevereiro de cada ano.
Neste ano, o horário de verão começou no dia 15 de outubro e durará até 18 de fevereiro de 2018.
Atualmente, adotam o horário de verão os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal.
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