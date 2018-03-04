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Economia

Saques do PIS injetam R$ 3 bilhões no mercado brasileiro

Governo do Brasil reduziu a idade mínima para retirada do benefício para 60 anos

Renan Nucci

Publicado em 04/03/2018 às 10:05

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Entre as medidas adotadas pelo Governo do Brasil para tirar o País da recessão, está a antecipação do saque das cotas do Programa de Integração Social (PIS). Com a liberação, R$ 3 bilhões entraram em circulação no País - outros R$ 4,8 bilhões devem ser liberados aos trabalhadores que vão aquecer a economia.

Quem trabalhou com carteira assinada de 1971 a 1988 pode sacar o saldo nas contas da Caixa Econômica Federal. Os aposentados não precisam atingir a idade mínima para retirar os valores, assim como os herdeiros de trabalhadores que já morreram.

As consultas ao saldo podem ser feitas na página da Caixa, internet banking e terminais de autoatendimento. Para sacar o benefício, é preciso ter a senha do Cartão Cidadão.

No ano passado, os trabalhadores também tiveram acesso aos valores aprosionados em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Além de aliviar o bolso dos trabalhadores, que recuperaram os valores, a medida ainda assegurou a injeção de R$ 44 bilhões.

O avanço no preço dos produtos também se manteve em patamares controlados e fechou o ano de 2017 com o acumulado de 2,95%, garantindo o poder de compra dos trabalhadores. Com o menor índice desde 1999, a economia nacional recebeu um impulso, que contribuiu para a geração de empregos.

Outra medida para impulsionar a economia foi a fixação de um teto de gastos públicos. Ao determinar que o Estado não pode gastar mais do que arrecada, as despesas com a estrutura estatal ficam controladas, assegurando recursos para investimentos na sociedade.

Em fevereiro, a taxa básica de juros (Selic) atingiu a marca de 6,75%, o menor da série histórica, facilitando o acesso ao crédito e financiamentos. A decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) só foi possível porque o Governo do Brasil apresentou uma série de medidas que deixaram melhor o ambiente econômico.

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