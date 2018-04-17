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Economia

Sicredi Pantanal MS quadruplica resultados em quatro anos de atuação

Num período de cenário econômico pouco favorável, a cooperativa conquistou resultados que ultrapassaram 239% de crescimento

Liliane Paiva Silva dos Santos

Publicado em 17/04/2018 às 09:28

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Durante as assembleias 2018, os associados da Sicredi Pantanal MS votaram pela permanência do presidente e vice-presidente da cooperativa. Diante do relatório de gestão apresentado, onde a cooperativa quase quadriplicou seus resultados, os associados foram favoráveis a permanência da presidência do Conselho de Administração, mantendo Emerson Perosa como presidente e Fernando Casali como vice.

Em quatro anos, o número de associados da cooperativa cresceu 58%, passando de 11.000 para 17.972 mil associados. As operações de crédito cresceram 124% nesse período: de 126 para 282 milhões de reais; Os  depósitos totais saltaram da casa dos 80 para os mais de 170 milhões de reais. O patrimônio líquido da cooperativa hoje alcança a marca de 91 milhões, sendo 194% maior do que era há 4 anos; O capital social passou de 18 para 35 milhões de reais e o fundo de reservas, que comprova a solidez econômica da Pantanal, cresceu 408%: de 7 para 40 milhões de reais.

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Num período de cenário econômico pouco favorável, a cooperativa conquistou resultados que ultrapassaram 239% de crescimento, saindo de R$ 5.347 milhões no final de 2013, para fechar 2017 com R$ 18.113 milhões. “E, mais do que isso, nesses 4 anos pudemos devolver aos nossos associados, e para as comunidades onde atuamos, mais de 63 milhões de reais. Sendo que 21 milhões retornaram diretamente ao associado em forma de remuneração de juros ao capital, investidores e reciprocidades”, acrescentou Perosa.

Em uma abordagem diferente da realizada nos anos anteriores, o presidente do conselho de administração da cooperativa, Sr Emerson Perosa, apresentou aos associados, durante o processo assemblear, o balanço dos quatro anos de gestão do conselho. “Encontramos nesta alternativa uma maneira bastante clara de mostrarmos o trabalho do conselho de administração aos nossos associados, apresentando os índices do início de 2014, quando assumimos, e os índices que estamos entregando agora, ao final deste mandato”, esclareceu o presidente.

A votação que confirmou a permanência da atual presidência foi a que teve maior aprovação dos associados.  De 728 votantes, 697 foram favoráveis aos nomes apresentados. “Ficamos extremamente felizes com essa aprovação do nosso trabalho. Isso mostra que estamos no caminho certo, conduzindo bem o patrimônio dos nossos associados e gerando resultados cada vez mais positivos. Vamos trabalhar para continuar crescendo e mantendo a confiança de cada um dos associados da Sicredi Pantanal MS”, finalizou Emerson.

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