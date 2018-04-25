Em Mato Grosso do Sul, 60% das empresas abertas em março são ligadas ao setor de Serviços

Os números de março compilados pela Jucems mostram que a grande maioria das novas empresas foram abertas em Campo Grande e Dourados, a Capital e a segunda maior cidade do Estado, com 42% e 10% cada, respectivamente.

Mato Grosso do Sul abriu 590 empresas em março, de acordo com os dados da Junta Comercial de Mato Grosso Do Sul (Jucems). Do total, 60% das novas empresas são do setor de serviços.

Seguindo a tendência dos últimos meses, a maioria das empresas abertas em março (60%) ou 353 unidades são referentes ao setor de Serviços. O comércio é o segundo no ranking com 36% ou 212 unidades e 25 empresas ou 4% são da indústria.

No terceiro mês de 2018, Mato Grosso do Sul teve 2.114 empresas alteradas e 276 extintas. Os números mostram ainda que sobre as filiais, foram 136 constituídas, 132 alteradas e 100 extintas.

Os números são altos e de acordo com diretor-presidente da Jucems, Augusto César de Castro, são sazonais. “Tivemos um alto número de filiais extintas em março devido a fechamentos específicos de algumas empresas de grande porte. Porém é interessante destacar que a constituição de filiais tem crescido, o que é positivo e significa que as empresas do Estado estão expandindo”.