Em dois anos, MS abriu 18 mil vagas de emprego e reduziu desocupação

No fim de 2017, Mato Grosso do Sul registrou a segunda menor taxa de desocupação do Brasil. Por conta de 126 empreendimentos atraídos pela política de incentivos fiscais do Estado, foram criados 18 mil novos postos de trabalho, em dois anos. A política de atração de indústrias ajudou a reduzir a taxa de desocupação, segundo a Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro).

De acordo com a Pesquisa por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC), no quarto trimestre de 2017, houve redução da taxa de desocupação para 7,3%, segunda mais baixa do País, junto com o estado de Mato Grosso, atrás apenas do estado de Santa Catarina, com 6,3%, e bem abaixo da taxa de desocupação brasileira que, mesmo em queda, ainda apresenta valores de 11,8%, verificados neste mesmo trimestre.

A força de trabalho também mudou o seu perfil, conforme aponta levantamento da Semagro, com base na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). A geração de empregos em número considerável em plena retração da economia, segundo os técnicos, foi favorecida pela política de incentivos fiscais e programas de estímulo às cadeias produtivas.

De 2015 a 2017, segundo o governo do Estado, 126 novas empresas se instalaram em Mato Grosso do Sul, não apenas nos tradicionais polos industriais, mas em todas as regiões. Os investimentos passam de R$ 41 bilhões. Essas empresas garantiram 18 mil empregos.

Para o governador Reinaldo Azambuja, “o progresso social tem de avançar na esteira do desenvolvimento econômico. O emprego é condição primordial para as empresas concorrerem aos benefícios fiscais. O papel do Estado é promover o desenvolvimento e assegurar melhores condições de vida para a população. Melhorar as condições de vida é investir na saúde, na educação, na segurança, na habitação, e criar condições para que a economia cresça e gere empregos”.

A diversificação da base econômica abriu o leque de oportunidades e esse processo está sendo benéfico também para a qualificação dos trabalhadores. Segundo o secretário Jaime Verruck, da Semagro, as mudanças no mercado de trabalho brasileiro alteraram a composição do emprego em Mato Grosso do Sul.

“Historicamente, o Estado tinha por característica uma estrutura de emprego voltada para atividades ligadas diretamente à agropecuária.

Com essas mudanças, a exigência de qualificação no mercado de trabalho aumentou e a participação do emprego de faixas de maior qualificação também”, observa Verruck, notando que, além do aumento da mão de obra qualificada, a quantidade de pessoas ocupadas dentro da economia vem crescendo, mesmo em meio à crise econômica brasileira, em razão das alternativas de um mercado cada vez mais diverso e da inovação tecnológica na cadeia do agronegócio.

Caiu a taxa de desocupação de um lado e, de outro, o mercado passou a absorver mais trabalhadores qualificados. A agropecuária também ajudou a derrubar a taxa de desocupação, garantindo mais vagas no setor produtivo.