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Governo lança resultados de licitação de R$ 2,8 milhões e anuncia novos investimentos

Só o município de Nova Andradina vai receber investimentos de R$ 1.248.888,93

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/06/2018 às 11:27

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O Governo do Estado, por meio da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (18.6), três resultados de licitações que totalizam investimentos de R$ 2,8 milhões e lançou um nova licitação para o município de Deodápolis.

Entre os municípios beneficiados com os resultados de licitações estão Nova Andradina, Mundo Novo e Ivinhema que serão contempladas com obras de pavimentação e drenagem. Só o município de Nova Andradina vai receber investimentos de R$ 1.248.888,93.

Já a licitação lançada para Deodápolis prevê a pavimentação e drenagem na rua José Crispiniano da Rocha e, segundo a Agesul, está orçada em R$ 822.853,59.

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