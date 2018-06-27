Governo de MS, União e Bolívia discutem ações para o desenvolvimento da região fronteiriça

O encontro acontece para levantar necessidades e possíveis soluções para problemas comuns enfrentados na faixa de fronteira entre Brasil e Bolívia, na tentativa de promover a integração regional. A primeira reunião aconteceu em outubro de 2017, com início das discussões entre os dois países.

O Ministério das Relações Exteriores e o Governo Boliviano realizam nesta quinta-feira (28) a II Reunião do Comitê de Integração Fronteiriça Puerto Suárez – Corumbá. O Governo do Estado é parceiro e participará por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), no intuito de ampliar o diálogo entre os dois países.

O secretário da Semagro, Jaime Verruck, destaca que vários são os assuntos em comuns de Mato Grosso do Sul com a Bolívia, que visam o desenvolvimento de ambos, entre eles a integração ferroviária, o fornecimento de gás natural pelo Gasbol e a importação de ureia. “Nós estamos em contato diário com a Bolívia e estreitar essa relação é primordial para os dois países, já que o desenvolvimento econômico depende disso”.

A reunião tem como meta abordar três grupos temáticos: segurança pública (contrabando de combustíveis, controle de armamento, assuntos migratórios, entre outros); integração econômica (desenvolvimento fronteiriço, produção agrícola, controle integrado de fronteira, contrabando, transporte e infraestrutura) e temas sociais (educação, cultura, esportes e saúde).

A diretora do Departamento da América do Sul Meridional, embaixadora Eugenia Barthelmess, estará presente no encontro, que acontecerá no hotel El Pantanal, no município de Puerto Suárez, a partir das 9h.