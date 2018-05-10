PM apreende em Corumbá 41 calopsitas trazidas da Bolívia irregularmente

Equipe da Força Tática da Polícia Militar de Corumbá apreendeu nesta quarta-feira, 09 de maio, uma carga de pássaros exóticos, da espécie calopsita, sendo transportada em veículo por motorista boliviano.

De acordo com informações do 6º Batalhão de Polícia Militar de Corumbá, o veículo que vinha do país vizinho foi abordado na rodovia Ramão Gomez, que dá acesso à Bolívia, próximo à sede da PRF - Polícia Rodoviária Federal. Os pássaros foram encaminhados para a Polícia Militar Ambiental.