PM apreende em Corumbá 41 calopsitas trazidas da Bolívia irregularmente

Apreensão
Os pássaros estavam bem acondicionados, mas sem a documentação de origem das aves
Equipe da Força Tática da Polícia Militar de Corumbá apreendeu nesta quarta-feira, 09 de maio, uma carga de pássaros exóticos, da espécie calopsita, sendo transportada em veículo por motorista boliviano.
De acordo com informações do 6º Batalhão de Polícia Militar de Corumbá, o veículo que vinha do país vizinho foi abordado na rodovia Ramão Gomez, que dá acesso à Bolívia, próximo à sede da PRF - Polícia Rodoviária Federal. Os pássaros foram encaminhados para a Polícia Militar Ambiental.
Segundo o comandante da PMA em Corumbá, capitão Diego Ferreira, as 41 calopsitas estavam bem acondicionadas e o crime de maus-tratos não se configurou. Porém, não havia documentação ou comprovação da origem das aves e por isso, elas foram apreendidas.
Entretanto, a PMA não conseguiu identificar o proprietário dos pássaros e nem para onde seriam levados. O motorista do carro, por ser estrangeiro e não possuir CPF, não foi multado e foi liberado. As calopsitas já foram levadas para o CRAS (Centro de Reabilitação de Animais Silvestres) de Campo Grande.
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