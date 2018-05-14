PRF recupera veículo furtado em Goiás que seguia para a fronteira com a Bolívia

Miranda
O condutor não portava a documentação do veículo e apresentou alegações inconsistentes sobre a viagem
A Polícia Rodoviária Federal identificou mais uma tentativa de levar veículo roubado à fronteira de Mato Grosso do Sul. Neste domingo (13) no início da tarde, em fiscalização no km 600 da BR-262, agentes da PRF abordaram um motorista em um Volkswagen Gol com placas de Brasília, Distrito Federal que seguia no sentido a Corumbá.
Após análise da documentação e do veículo, foram detectados indícios de adulteração nos elementos de identificação do automóvel. Agentes da PRF constataram que o veículo coresponde a um Gol com placas da cidade de Luziânia, Goiás, com registro de furto no dia 8 de maio deste ano.
Questionado, o condutor alegou que pegou o veículo com um desconhecido em Luziânia e entregaria para outro desconhecido em Corumbá/MS.
A ocorrência foi encaminhada para Delegacia de Polícia Civil em Miranda para as medidas cabíveis.
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