PRF recupera veículo furtado em Goiás que seguia para a fronteira com a Bolívia

A Polícia Rodoviária Federal identificou mais uma tentativa de levar veículo roubado à fronteira de Mato Grosso do Sul. Neste domingo (13) no início da tarde, em fiscalização no km 600 da BR-262, agentes da PRF abordaram um motorista em um Volkswagen Gol com placas de Brasília, Distrito Federal que seguia no sentido a Corumbá.

Após análise da documentação e do veículo, foram detectados indícios de adulteração nos elementos de identificação do automóvel. Agentes da PRF constataram que o veículo coresponde a um Gol com placas da cidade de Luziânia, Goiás, com registro de furto no dia 8 de maio deste ano.