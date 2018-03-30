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Policiamento

Operação Semana Santa da PM registra furtos, apreende armas de fogo e recaptura foragidos

Ação intensifica patrulhamento em Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti

Vanessa Ricarte

Publicado em 30/03/2018 às 11:42

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A Operação Semana Santa, deflagrada ontem (29) pelas equipes operacionais do 7º Batalhão da PM, tem realizado rondas ostensivas nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Miranda e Dois Irmãos do Buriti para coibir excessos e evitar crimes contra a ordem pública.

Por volta das 10 horas, uma ação conjunta entre as equipes Radiopatrulha, Rotai e Trânsito (ambas do 7º Batalhão PM em Aquidauana), prendeu dois homens (28 e 35 anos de idade), após terem furtado uma motocicleta que estava estacionada em frente a uma Unidade de Saúde em Aquidauana. Ambos foram encaminhados, junto com a motocicleta, até a Delegacia de Polícia para as providências.

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Já em Dois Irmãos do Buriti, nesta quinta, às 20 horas, um foragido do Semiaberto foi capturado após abordagem de rotina em uma Lanchonete no Centro da cidade. Os policiais militares da Equipe de Radiopatrulha fizeram a checagem no Sistema da Segurança Pública e confirmaram a determinação judicial.

Em Miranda, por volta das 23 horas, a Equipe de Radiopatrulha fazia rondas pelo Centro da cidade quando avistou um homem de 28 anos de idade tentando se desfazer da posse de um objeto, jogando-o em cima do telhado de um bar, assim que viu a PM. Logo em seguida, os policiais militares constataram tratar-se de um revólver calibre 32, com duas munições. O homem foi preso imediatamente e a arma foi apreendida.

Hoje, por volta das 7 horas da manhã, a Equipe de Radiopatrulha do 7º Batalhão PM em Aquidauana flagrou um homem de 28 anos de idade carregando um botijão de gás e duas varas de pescar com molinetes, transitando pelo Bairro Alto. Ao ser questionado sobre tais objetos, ele confessou ter furtado em uma residência próxima. O homem foi preso e os materiais apreendidos, sendo encaminhados à Delegacia de Polícia.

* Com informações da Assessoria de Comunicação Social do 7º Batalhão PM.

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