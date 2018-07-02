Agências bancárias têm horário especial de funcionamento

As agências bancárias abrem hoje (2) das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.O atendimento em horário especial é devido ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol, às 11h, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O Brasil joga contra o México.

De acordo com a entidade, não há atendimento em horário de jogos do Brasil “por motivo de segurança das agências e de transporte de valores”. A Febraban acrescentou que a definição dos horários em dias de jogos da Copa foi feita de acordo com circular do Banco Central. Em dia de jogo às 9h, o atendimento ao público nas agências bancárias é das 13h às 17h. Em dia de jogo às 15h, o atendimento é das 9h às 13h.