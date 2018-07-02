Agências bancárias têm horário especial de funcionamento

Expediente
Não há atendimento em horário de jogos do Brasil “por motivo de segurança das agências e de transporte de valores”
As agências bancárias abrem hoje (2) das 8h30 às 10h30 e das 14h às 16h.O atendimento em horário especial é devido ao jogo da Seleção Brasileira de Futebol, às 11h, segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban). O Brasil joga contra o México.
De acordo com a entidade, não há atendimento em horário de jogos do Brasil “por motivo de segurança das agências e de transporte de valores”. A Febraban acrescentou que a definição dos horários em dias de jogos da Copa foi feita de acordo com circular do Banco Central. Em dia de jogo às 9h, o atendimento ao público nas agências bancárias é das 13h às 17h. Em dia de jogo às 15h, o atendimento é das 9h às 13h.
A federação lembra que os bancos deverão afixar nas agências aviso sobre o horário de atendimento nos dias de jogos do Brasil com antecedência mínima de 48 horas.
A Febraban lembra ainda que as instituições bancárias oferecem aos clientes alternativas como caixas eletrônicos, internet banking, aplicativo no celular (mobile banking) e operações bancárias por telefone. Esses canais de atendimento funcionam normalmente em horários de jogos.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS