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Desenvolvimento

Sustentabilidade marca os 29 anos de atuação da Sicredi Pantanal MS

Junto ao Senai MS, a cooperativa disponibilizará uma linha de crédito para soluções em meio ambiente

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/07/2018 às 11:37

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Neste dia 4 de julho, a Sicredi Pantanal MS completa 29 anos de atuação, uma história de conquistas e de bons serviços prestados aos seus associados. Para marcar as comemorações, a Cooperativa firmou uma importante parceria com o Senai MS para fomentar o uso da energia fotovoltaica.

A parceria é ampla e terá duas etapas acontecendo simultaneamente: além da adaptação de todos os prédios da Pantanal, que inclui a Sede da Cooperativa e as agências de Maracaju, Sidrolândia, Jardim, Bonito, Aquidauana e Miranda, a Cooperativa fortalecerá o “Crédito Verde Sicredi”, uma linha de crédito facilitada para aqueles que desejam investir em tecnologias sustentáveis para seus empreendimentos residenciais, comerciais e rurais.

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“Estamos completando 29 anos e, nesse momento, consolidamos nossa postura enquanto empresa parceira do meio ambiente. Prova disso, é que seguimos apoiando importantes projetos sustentáveis. Primeiro junto à Fundação MS, no projeto de controle biológico de pragas da lavoura; agora com  o Sistema FIEMS, na difusão da energia fotovoltaica; e, em breve, mais um de preservação à biodiversidade da flora pantaneira”, reforçou Emerson Perosa, presidente da cooperativa. A Sicredi Pantanal MS vem trabalhando com projetos sustentáveis desde o ano de 2017, quando foi a primeira cooperativa dos Estados de MS, GO e TO a ser certificada pela Ecofinance Negócios como Cooperativa Ecoeficiente , uma titulação que comprova a atual Política de Sustentabilidade do Sicredi.  

Linha de crédito especial ampliada em favor do meio ambiente

O “Crédito Verde Sicredi” foi ampliado pela primeira vez no início de 2018 e, agora, ganha a tecnologia de energia fotovoltaica em seu catálogo de produtos. A partir dessa parceria, será possível aos associados, o financiamento para projetos de aquisição e instalação de placas solares. Essa linha é disponibilizada para todos os associados Sicredi, sejam eles pessoa física, jurídica, ou agro.

Para o diretor executivo da Sicredi Pantanal MS, Adauto Valente de Oliveira Filho, estreitar a relação com o Senai faz parte da missão do Sicredi, possibilitando que seus associados invistam em tecnologias sustentáveis e que, ao mesmo tempo, agreguem renda e contribuam para a qualidade de vida. "O financiamento e acessibilidade da energia fotovoltaica para associados é de fundamental importância, pois todos saem ganhando. Ganha o associado, que investirá em tecnologia de ponta e retorno garantido; ganha a cooperativa e as iniciativas de pesquisa, que se fortalecem com o investimento; e ganham as futuras gerações com o nosso planeta, que terá cada vez mais pessoas utilizando recursos menos agressivos que garantirão sua preservação”, finalizou Adauto.

Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e no desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,7 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros. Mais informações estão disponíveis emwww.sicredi.com.br.

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