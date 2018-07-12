Dólar abre em queda de 0,73%, cotado a R$ 3,8526

Cotação
O Banco Central segue no ritmo tradicional de oferta das swaps cambial (venda futura de dólares)
Após fechar o pregão de ontem valorizado em mais de 2%, sob o impacto da disputa comercial entre os Estados Unidos e a China, o dólar comercial abriu hoje (12) em queda de 0,73%, cotado a R$ 3,8526.
O Banco Central segue no ritmo tradicional de oferta das swaps cambial (venda futura de dólares), sem anunciar nenhum leilão extraordinário hoje de manhã.
O índice B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) acompanha a abertura tranquila do mercado, registrando alta de 0,65% às 10h40, com 74.907 pontos. As ações blue chipabriram em alta, com papéis da Petrobras subindo 1,38%.
Economia
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