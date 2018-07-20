Dólar abre o dia em forte queda

Cotação
O dólar abriu hoje (20) em queda de 1,64%, cotado a R$ 3,7818 para venda
O dólar abriu hoje (20) em queda de 1,64%, cotado a R$ 3,7818 para venda com a moeda norte-americana chegando a abrir o pregão em queda mais forte, próxima de R$ 3,75.
O Banco Central segue atuando em swaps tradicionais, sem efetuar na semana nenhum leilão extraordinário. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) acompanha o otimismo na abertura do mercado, com alta acima de 2% desde o início da manhã.
O índice Bovespa registrava 2,28%, com 79.251 pontos às 11h44. Ações de grandes companhias também apontavam valorização, com Petrobras subindo 5,38%.
Economia
Pagamento contempla 521.935 contribuintes e soma R$ 1,24 bilhão; consulta ao lote está disponível desde o dia 24
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Eleições 2026
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