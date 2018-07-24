Sicredi conquista 2º lugar no ranking ‘Finanças Mais 2018’

Pela segunda vez consecutiva, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,8 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e Distrito Federal –, por meio de seu Banco Cooperativo Sicredi, foi ranqueado pelo anuário “Estadão Finanças Mais Broadcast+”, na categoria “Bancos – Financiamento”.

Entre os indicadores destacados pelo ranking, estão o total de ativos que, no caso do Banco Cooperativo Sicredi, em dezembro de 2017, chegou a R$ 41,2 bilhões; patrimônio líquido, que atingiu R$ 1,2 bilhão no período; e total de crédito, de R$ 19,7 bilhões. Também são apontados na lista classificatória os indicadores de receita de serviços, receita de crédito, liderança de mercado, liquidez imediata, custo operacional, capitalização e geração de rendas, entre outros.