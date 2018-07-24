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Sicredi conquista 2º lugar no ranking ‘Finanças Mais 2018’

Sicredi, foi ranqueado pelo anuário “Estadão Finanças Mais Broadcast+”, na categoria “Bancos – Financiamento

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/07/2018 às 10:02

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Pela segunda vez consecutiva, o Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 3,8 milhões de associados e atuação em 22 estados brasileiros e Distrito Federal –, por meio de seu Banco Cooperativo Sicredi, foi ranqueado pelo anuário “Estadão Finanças Mais Broadcast+”, na categoria “Bancos – Financiamento”. 

Entre os indicadores destacados pelo ranking, estão o total de ativos que, no caso do Banco Cooperativo Sicredi, em dezembro de 2017, chegou a R$ 41,2 bilhões; patrimônio líquido, que atingiu R$ 1,2 bilhão no período; e total de crédito, de R$ 19,7 bilhões. Também são apontados na lista classificatória os indicadores de receita de serviços, receita de crédito, liderança de mercado, liquidez imediata, custo operacional, capitalização e geração de rendas, entre outros.

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Em parceria com a agência classificadora de risco de crédito Austin Rating, o ranking “Estadão Finanças Mais Broadcast+” é publicado pelo jornal “O Estado de S. Paulo” e apresenta uma radiografia das instituições líderes do setor financeiro no País, com base na análise das demonstrações contábeis publicadas em seus respectivos balanços em 2017.

A entrega do prêmio ao Sicredi, assim como demais vencedores nas demais categorias da premiação, aconteceu em cerimônia realizada na capital paulista, em 17 de julho. No dia do evento, Cidmar Stoffel, diretor executivo de Produtos e Negócios do Banco Cooperativo Sicredi, representou a instituição financeira cooperativa.

 

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