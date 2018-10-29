Mato Grosso do Sul abre 489 empresas em setembro

Empreendedorismo
Setor de serviços continua em destaque, com 61% das empresas constituídas
Mato Grosso do Sul abriu 489 empresas em setembro, conforme dados da Junta Comercial de Mato Grosso do Sul (Jucems) divulgados nesta segunda-feira (29). O setor de serviços continua em destaque, sendo a principal atividade na abertura de empresas do estado e representando 61% das constituídas no nono mês do ano.
Os números do órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), mostram ainda que o setor de Comércio representa 34% das novas empresas e a Indústria por 3,8%.
Em setembro foram alteradas 1.713 empresas e extintas outras 252. O valor elevado dos últimos meses é resultado da mudança de sistema da Junta Comercial, que passará a ser totalmente digital a partir de 1º de novembro.
“O registro 100% digital entra em vigor no dia 1º de novembro e a partir desta data não haverá mais circulação de papel na Junta Comercial, o que provocou uma corrida para regularização das empresas”, explica o diretor-presidente da Jucems, Augusto César Ferreira.
Ainda em setembro foram constituídas 99 novas filiais, 85 foram alteradas e 47 extintas. Campo Grande, Dourados e Três Lagoas se mantém como os municípios onde mais empresas foram abertas no mês passado.
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