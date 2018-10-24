Para honrar nome do pai, pastor vai finalizar serviços pendentes em sapataria

Aquidauana
Jones é filho de Vicente Montiel Fernandes, antigo sapateiro que faleceu no sábado
Crédito do vídeo: Da Redação
O pastor Jones Espíndola Fernandes, de 46 anos, está em Aquidauana para finalizar os serviços na sapataria do pai Vicente Montiel Fernandes, de 73 anos, que faleceu no último sábado. Como forma de honrar a boa imagem do sapateiro, que por mais de 40 anos desempenhou a função na “Majestade”, localizada na Rua Bichara Salamene, ele se comprometeu e ficar na cidade por 20 dias, terminando de fazer os reparos e entregando as encomendas que ficaram pendentes.
Apesar de hoje pastor, Jones, que vive em Cuiabá (MT), disse que aprendeu o ofício com o pai e que vai fazer o possível para cumprir os compromissos de todos os clientes. “Vou ficar aqui no comércio dele, para terminar alguns serviços. Se tiver alguma pessoa que deixou calçada aqui, pode vir buscar, pois estarei atendendo ao longo da semana, inclusive no sábado. Pretendo permanecer uns 20 dias”, disse.
Sobre o futuro, Jones disse ainda não estar decidido. Ele vai usar os próximos dias para definir se se muda para Aquidauana e continua trabalhar como sapateiro na Sapataria Majestade, continuando nos caminhos do pai, ou então se fecha definitivamente e leva os materiais para Cuiabá, onde vai abrir outro estabelecimento. “Isso é um grande ensinamento que ele deixou pra gente né. Eu entendo da arte e vou ver o que será melhor”.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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