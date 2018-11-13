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Dois Irmãos do Buriti completa 31 anos e recebe frigorífico de peixes

Dois Irmãos do Buriti foi criado a partir do desmembramento de Anastácio

Vanessa Ricarte

Publicado em 13/11/2018 às 08:50

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O município de Dois Irmãos do Buriti completa, nesta terça-feira (13) 31 anos de emancipação. Para celebrar a data, acontece a inauguração de um entreposto para filetagem de peixe às 16h, no polo industrial da cidade. As comemorações tiveram início na ontem (12), com show na praça de eventos.

A unidade, aguardada há anos, recebeu R$ 405,8 mil do FAI (Fundo Estadual de Apoio à Industrialização), do governo do Estado, visando a compra de equipamentos. Aberto nesta terça, o frigorífico de peixes deve começar a operar de forma efetiva em fevereiro de 2019, com o abate de uma tonelada de pintado e pacu ao dia. A estrutura pertence ao município, mas será operada pela Pecado Buriti, que integra o Projeto Pacu. Espera-se que a indústria gere até 150 empregos e, em médio prazo, passe a abater seis toneladas de pescado ao dia.

Município eminentemente de economia rural, Dois Irmãos do Buriti foi um distrito de Anastácio até 13 de novembro de 1987, quando lei estadual assinada pelo então governador Marcelo Miranda autorizou seu desmembramento. O município foi instalado em 1º de janeiro de 1989. Além da sede, conta com o distrito de Palmeiras, conhecido ponto turístico por conta da pesca, rios e córregos. Atualmente, estima-se que o município tenha 11.234 habitantes, conforme estudos do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

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