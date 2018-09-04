Após furtar smartphone, adolescente é apreendido pela PM de Dois Irmãos do Buriti

Um adolescente de 14 anos de idade foi apreendido ontem (03) em Dois Irmãos do Buriti, após furtar um smartphone de uma loja localizada no centro da cidade. A equipe de Radiopatrulha da PM, com o apoio dos investigadores da Polícia Civil, foram os responsáveis pela ação que ainda recuperou o aparelho furtado.

O caso aconteceu por volta das 16 horas, após o proprietário do estabelecimento notar que o aparelho havia desaparecido de sua prateleira. Com isso, o mesmo acionou a Polícia Militar através da Central de Operações 190, informando o ocorrido. No local do furto também estiveram presentes os investigadores da Polícia Civil que, ao lado dos policiais militares, observaram as imagens do circuito de segurança, identificaram o autor e o apreenderam ainda nas proximidades. Com ele foi encontrado o smartphone furtado.

Acompanhado de sua mãe, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as medidas necessárias.