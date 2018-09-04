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Furto

Após furtar smartphone, adolescente é apreendido pela PM de Dois Irmãos do Buriti

O adolescente furtou o celular em uma loja no centro da cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 04/09/2018 às 10:15

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Um adolescente de 14 anos de idade foi apreendido ontem (03) em Dois Irmãos do Buriti, após furtar um smartphone de uma loja localizada no centro da cidade. A equipe de Radiopatrulha da PM, com o apoio dos investigadores da Polícia Civil, foram os responsáveis pela ação que ainda recuperou o aparelho furtado.

O caso aconteceu por volta das 16 horas, após o proprietário do estabelecimento notar que o aparelho havia desaparecido de sua prateleira. Com isso, o mesmo acionou a Polícia Militar através da Central de Operações 190, informando o ocorrido. No local do furto também estiveram presentes os investigadores da Polícia Civil que, ao lado dos policiais militares, observaram as imagens do circuito de segurança, identificaram o autor e o apreenderam ainda nas proximidades. Com ele foi encontrado o smartphone furtado.

Acompanhado de sua mãe, o adolescente foi encaminhado à Delegacia de Polícia local, para as medidas necessárias.

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