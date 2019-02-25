Bandeira tarifária de energia para março segue verde

Faltando alguns dias ainda para terminar o mês de fevereiro, uma boa notícia para os consumidores: a bandeira tarifária de energia elétrica em março de 2019 será verde, sem custo adicional.

Apesar do período úmido de 2019 ter tido pouca ocorrência de chuvas em janeiro, o nível de produção da energia hidrelétrica no País ainda se mantém elevado, contribuindo para um nível do risco hidrológico (GSF) em patamar que garante a manutenção da bandeira verde, mesmo com PLDs elevados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O risco hidrológico (GSF) e o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.