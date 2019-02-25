Bandeira tarifária de energia para março segue verde

Consumo
Apesar do período úmido de 2019 ter tido pouca ocorrência de chuvas em janeiro, o nível de produção da energia hidrelétrica no País ainda se mantém elevado
Faltando alguns dias ainda para terminar o mês de fevereiro, uma boa notícia para os consumidores: a bandeira tarifária de energia elétrica em março de 2019 será verde, sem custo adicional.
Apesar do período úmido de 2019 ter tido pouca ocorrência de chuvas em janeiro, o nível de produção da energia hidrelétrica no País ainda se mantém elevado, contribuindo para um nível do risco hidrológico (GSF) em patamar que garante a manutenção da bandeira verde, mesmo com PLDs elevados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul. O risco hidrológico (GSF) e o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.
Criado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.
Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios.
Mesmo com a redução do valor cobrado na bandeira é necessário manter as ações relacionadas ao uso consciente e ao combate ao desperdício.
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