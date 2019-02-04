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Com 800 assinaturas, vereador pede revisão de contas de energia e suspensão de corte

Documento foi protocolado no Procon de Aquidauana e também solicita que clientes não sejam negativados

Daniele Valentin

Publicado em 04/02/2019 às 15:15

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O vereador Anderson Meireles (PSB) protocolou oficio no Procon (Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor) com quase 800 assinaturas da comunidade solicitando que a Concessionária Energisa reveja as cobranças nas contas referente ao mês de Dezembro/2018. Além disso, o pedido pontua a suspensão dos cortes e negativação dos clientes.

Na representação, o vereador solicita que o Procon ajuíze ação de forma imediata, de maneira que sejam suspensos os cortes no fornecimento de energia, negativação dos clientes e a revisão das cobranças referente ao mês de dezembro. O vereador solicita ainda, em se comprovando erro na cobrança, o ressarcimento aos clientes.

“Recebemos muitas reclamações, inclusive de cópias de contas dos últimos meses de pessoas que tiveram aumentos obsurdos”, explica Meireles. De acordo com o vereador, existem casos com mais de 400% de aumento, “não tem como aceitar esse tipo de cobrança da empresa”.
O vereador afirma que está cumprindo seu papel de legislar e fiscalizar em defesa da população, conforme o Artigo 92 do Regimento Interno da Câmara. 

“Exigimos respeito da empresa Energisa, que tem uma concessão publica para prestar serviço à população. Queremos que a empresa seja justa com o consumidor. Nem R$ 1 a mais nas cobranças, apenas isso”, garante Meireles.

Além do Procon, o vereador protocolou o oficio ao Ministério Público e a OAB/Aquidauana. 

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