Pesquisa do Procon atesta diferença de até 57,96 % em preços de smartphone

Em função do elevado volume de vendas e tendo tomado conhecimento da existência de diferentes preços entre aparelhos Smartphone em estabelecimentos comerciais de Campo Grande, equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizaram pesquisa em 14 lojas da Capital.

De acordo com o levantamento feito no período de 18 a 20 de fevereiro em curso, a maior variação de preços registrada, 57,96 %, se deu em relação ao Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB encontrado em uma loja por R$ 1.499,00 enquanto que em outro estabelecimento o mesmo aparelho é vendido por R$ 949,00, ou seja, R$ 550,00 mais barato.