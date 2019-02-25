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Pesquisa do Procon atesta diferença de até 57,96 % em preços de smartphone

Para a realização da pesquisa a equipe do Procon Estadual visitou 14 estabelecimentos comerciais da Capital

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 08:11

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Em função do elevado volume de vendas e tendo tomado conhecimento da existência de diferentes preços entre aparelhos Smartphone em estabelecimentos comerciais de Campo Grande, equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), vinculada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), realizaram pesquisa em 14 lojas da Capital.

De acordo com o levantamento feito no período de 18 a 20 de fevereiro em curso, a maior variação de preços registrada, 57,96 %, se deu em relação ao Smartphone Samsung Galaxy J6 32GB encontrado em uma loja por R$ 1.499,00 enquanto que em outro estabelecimento o mesmo aparelho é vendido por R$ 949,00, ou seja, R$ 550,00 mais barato.

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Com relação a preços, logo na sequência, foi detectado o Smartphone Samsung Galaxy A8 64 GB que, em um ponto comercial é vendido por R$ 2.499,00 e em outro o menor preço praticado é de R$ 1.599,00, o que representa um percentual de 56,29 % a menos.

Para a realização da pesquisa a equipe do Procon Estadual visitou 14 estabelecimentos comerciais (Americanas, C&A, Carrefour, Casas Bahia, Claro, Extra, Magazine Luiza, Oi, Pernambucanas, Riachuelo, Ricardo Eletro, Tim, Vivo e Walmart) onde foram verificados preços de 50 itens.

“O trabalho realizado pelo Procon Estadual demonstra que é sempre interessante ao consumidor pesquisar preços antes de concluir suas compras, independentemente do produto que deseja adquirir. Passar em mais de uma loja pode trazer economia sensível na aquisição daquilo que se necessita”, afirma o superintendente Marcelo Salomão.

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