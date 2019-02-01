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Preços dos combustíveis em Aquidauana entram na mira do Procon

Grupo se reuniu para discutir valores praticados pelos estabelecimentos

Renan Nucci

Publicado em 01/02/2019 às 15:46

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Autoridades estiveram reunidas no Ministério Público Estadual de Aquidauana na manhã desta sexta-feira, para discutir medidas quanto aos preços dos combustíveis praticados no município, e que não têm agradado aos consumidores. Em muitos locais, o litro da gasolina custa acima de R$ 4,20, em média 60 centavos a mais do que é praticado em Campo Grande, por exemplo.

Participaram do encontro Marcelo Monteiro Salomão, diretor do Procon de Mato Grosso do Sul, o prefeito Odilon Ribeiro, a promotora de justiça Angélica Andrade de Arruda, o diretor do Procon do município, Teodoro Nepomuceno Neto, e os vereadores Cláudio Alviço e Mauro do Atlântico, atual presidente da Câmara.

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Análises feitas pelo Procon, a partir de denúncias de moradores, foram encaminhadas ao órgão estadual que propôs uma apuração mais detalhada, com objetivo de investigar se os estabelecimentos estão praticando preços abusivos ou não.

Salomão informa que, apesar da liberdade de mercado, algumas regras precisam ser seguidas. “A liberdade não é indiscriminada, é preciso respeitar o consumidor e nós como agentes de fiscalização vamos averiguar o que está acontecendo”, disse.

Ele antecipou que é comum, com base nas informações preliminares colhidas, a diferenciação de preços das distribuidoras.

“O que acontece muito, e inclusive já encaminhamos informações ao Ministério Público, é a diferenciação do preço na nota quando se compra na capital ou no interior. Outro ponto, é que os postos com bandeira acabam pagando mais caro na litragem, diferente dos postos sem bandeira. Tudo isso será analisado aqui”, afirmou.

Com base nestes aspectos, o grupo devem analisar a margem de lucro dos postos e também se existe prática de precificação. “Se identificarmos que há tabelamento de preços, vamos acionar a justiça”. O prefeito Odilon, por sua vez, também exigiu rigidez. “Não podemos deixar isso acontecer. Temos que fazer uma fiscalização forte”.

O Procon do estado vai articular uma operação com o Procon de Aquidauana, para averiguar todos os estabelecimentos. Além disso, deve realizar ainda uma pesquisa de preço. “Vamos divulgar todos os preços praticados e aquecer a competitividade, não só aqui, mas também em Anastácio”, pontuou.

Com informações de Francis Leone

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