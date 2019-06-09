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Consumo

Procon Estadual pesquisa preços de produtos e locais tradicionais para o Dia dos Namorados

Órgão elabora planilhas para auxiliar consumidor na hora da compra

Vanessa Ricarte

Publicado em 09/06/2019 às 10:00

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Com a aproximação do Dia dos Namorados, equipes da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), foram a campo para verificar preços de produtos tradicionais para presentes.

Procurando divulgar o maior número de oportunidades de aquisição de itens por preços menores, equipes de pesquisa visitaram floriculturas, motéis, pizzarias e lojas de departamentos que comercializam relógios ou perfumes. Entre os estabelecimentos, a maior diferença percentual foi encontrada em floriculturas. O buquê com 3 rosas do tipo nacional, custa R$ 15,00 na floricultura Holanda na rua Ceará, enquanto no Pantanal Garden é adquirido por R$ 49,00, ou seja, 232,67% mais caro.

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Os motéis se colocaram em segundo lugar, com 122,22% na variação de preços, uma vez que o Chega Mais oferece o pernoite em apartamento simples por R$ 90,00 e acomodação idêntica no Lumiere não custa menos que R$ 200,00. Bastante procuradas nessas ocasiões, pizzarias apresentam variação de até 72,41%, uma vez que na Luigi o rodizio custa R$ 31,90 e na Al Forno, R$ 55,00.

Os relógios são encontrados com percentuais um pouco menor. Na C&A, por exemplo, o relógio da marca Séculos, com pulseira de metal, pode ser adquirido por R$ 119,99, enquanto nas lojas Riachuelo e Renner o menor preço é R$ 199,90, o que significa diferença de 66,60%.

Em se tratando de perfumes foi constatado índice de 50,02% a mais na aquisição do Calvin Klein women (eau de parfum com 50 ml). O produto custa R$ 299,90 nas lojas Riachuelo e R$ 499,90 na loja Renner. Por último, a pesquisa verificou também os preços do sushi, bastante apreciado atualmente, que apresentou variação de 28,28%. Neste caso, no Madalena Sushi Bar o rodizio sai por R$ 38,90 enquanto no Sushi Mania, Oshente e Sushi Ya custa R$ 49,90.

As pesquisas, na íntegra, estão nas planilhas elaboradas pela fiscalização do Procon Estadual, a seguir:

DIA DOS NAMORADOS – MOTEL

DIA DOS NAMORADOS – PERFUMES

DIA DOS NAMORADOS – PIZZAS

DIA DOS NAMORADOS – RELOGIOS

DIA DOS NAMORADOS – SUSHI

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