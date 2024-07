Novo PAC Seleções: Barbosinha representa MS em divulgação de investimentos

Em cerimônia nesta sexta-feira (24), o vice-governador de Mato Grosso do Sul, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, representou o Estado na divulgação dos resultados do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) Seleções, realizada pelo Ministério da Casa Civil, no Palácio do Planalto, em Brasília.

O evento anunciou os estados beneficiados e os investimentos previstos para projetos de Mobilidade em Grandes e Médias Cidades, Drenagem para prevenção de desastres e Centros Comunitários pela Vida (Convive).

Os investimentos do Novo PAC visam ampliar o acesso e melhorar a qualidade dos serviços públicos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a resiliência das cidades. No eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes, os projetos de esgotamento sanitário pretendem universalizar o acesso à coleta e ao tratamento de esgotos até 2033, conforme estipulado pelo Marco Legal do Saneamento.

Os recursos disponíveis para a primeira etapa do programa somam R$ 14,5 bilhões para Mobilidade Urbana, R$ 4,8 bilhões para Drenagem Urbana e R$ 390 milhões para a construção de Centros Comunitários pela Vida (Convive). Esses investimentos serão aplicados em empreendimentos de infraestrutura de transporte, drenagem urbana e construção de centros comunitários.

Importante para o desenvolvimento do Estado, o vice-governador Barbosinha destacou a importância desse investimento do federal.

"Estamos empenhados em garantir que nossa população tenha acesso a serviços públicos de qualidade. Os investimentos anunciados hoje representam um grande passo para a modernização da nossa infraestrutura e a melhoria da qualidade de vida dos sul-mato-grossenses", afirma Barbosinha.

Renato Marcílio, diretor-presidente da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), também presente no evento, ressaltou os benefícios dos projetos de esgotamento sanitário.

"A universalização do saneamento básico é uma prioridade para nós. Com esses investimentos, vamos avançar significativamente na cobertura de coleta e tratamento de esgotos, melhorando a saúde pública e a qualidade de vida nas áreas urbanas do Estado", explica.

Os critérios para a seleção dos projetos contemplam propostas que ampliem e otimizem a rede de transporte existente, melhorem a infraestrutura de drenagem urbana para reduzir riscos de alagamentos e inundações, e promovam a construção de centros comunitários que incentivem a cultura de paz e a inclusão social.

Barbosinha enfatizou ainda sobre a colaboração entre os diferentes níveis de governo para o sucesso do Novo PAC. "A parceria entre o governo federal, os estados e os municípios é essencial para a implementação desses projetos. Juntos, podemos alcançar os objetivos do programa e proporcionar um futuro melhor para todos", disse o vice-governador.

Os investimentos na mobilidade urbana incluem a construção de corredores de transporte coletivo, faixas exclusivas, terminais e estações, além de infraestrutura para ciclistas e pedestres integrados ao transporte público.

Na área de drenagem urbana, as obras visam reduzir o risco de desastres naturais em municípios críticos, enquanto os Centros Comunitários pela Vida (Convive) serão equipamentos públicos voltados para a prevenção da violência e a promoção da inclusão social.

O vice-governador finalizou ressaltando a abrangência dos projetos. "Os investimentos que estamos recebendo são significativos e vão impactar positivamente diversas áreas. Vamos trabalhar incansavelmente para garantir que os recursos sejam bem aplicados e tragam benefícios duradouros para a população", conclui.

*Com informações da Comunicação Vice-governadoria