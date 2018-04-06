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Ensino superior

Divulgada a relação de candidatos de Aquidauana para Vale Universidade

No total, 26 acadêmicos do município recebem o incentivo do governo do Estado

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/04/2018 às 11:05

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Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (6), a lista com 26 acadêmicos de Aquidauana, habilitados no processo seletivo de Verão do Programa Vale Universidade, criado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

A resolução traz ainda que os candidatos habilitados devem observar a data e a hora especificadas na publicação, bem como o comparecimento no endereço indicado, para assinatura do Termo de Compromisso, e alerta que a ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura dos termos implicará em sua automática desclassificação.

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Os acadêmicos-beneficiários de Instituições de Ensino Superior públicas deverão, no dia da reunião de assinatura dos termos, estar munidos de documento oficial que comprove abertura de conta bancária contendo número da agência e conta, a qual poderá ser conta corrente universitária ou conta corrente normal, necessariamente, na instituição financeira Banco do Brasil, e ainda, RG, CPF, Título de Eleitor, Comprovante de Residência, PIS ou NIS.

Confira a partir da página 16.

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