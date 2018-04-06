Divulgada a relação de candidatos de Aquidauana para Vale Universidade

Foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (6), a lista com 26 acadêmicos de Aquidauana, habilitados no processo seletivo de Verão do Programa Vale Universidade, criado pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

A resolução traz ainda que os candidatos habilitados devem observar a data e a hora especificadas na publicação, bem como o comparecimento no endereço indicado, para assinatura do Termo de Compromisso, e alerta que a ausência do acadêmico-beneficiário na assinatura dos termos implicará em sua automática desclassificação.