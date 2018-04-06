Estrangeiros, migrantes e refugiados ainda podem se inscrever em projeto para aulas de Português

Educação
Estudantes deverão apresentar os documentos pessoais, além do passaporte
Executado pelo Núcleo de Ensino e Pesquisa em Português para Estrangeiros da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Neppe / Uems), em parceira com a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), o projeto que oferece aulas de Português ainda está com inscrições abertas.
As aulas são ministradas nas quartas-feiras, das 18h às 20h, na Coordenadoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (CAORC), antiga Casa de Assistência Social e Cidadania, localizada na rua Marechal Cândido Mariano, 713, em Campo Grande, com turma inicial e avançada. O Neppe / Uems, coordenado pelo professor doutor João Fábio Sanches Silva, tem suas ações apoiadas pela Universidade de Brasília (UnB).
Passaporte, CPF, foto 3×4 e o endereço completo são necessários para efetuar a inscrição. Os interessados que se enquadrem no foco do projeto, podem obter mais informações pelo telefone (67) 3382 – 9788.
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