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Marinha do Brasil abre concurso até maio para admissão à Escola Naval

Serão ofertadas 31 vagas, sendo 19 para homens e 12 para mulheres

Vanessa Ricarte

Publicado em 16/04/2018 às 08:16

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Serão abertas no dia 3 maio as inscrições para o Concurso Público de Admissão à Escola Naval. Serão ofertadas 31 vagas, sendo 19 para o sexo masculino e 12 para o sexo feminino. Pela primeira vez, mulheres poderão fazer parte do Corpo da Armada e do Corpo de Fuzileiros Navais, com escolhas em igualdade de condições com os Aspirantes do sexo masculino. 

A taxa de inscrição é de R$ 100,00. Para se inscrever é preciso ter 18 anos e menos de 23 no dia 1º de janeiro de 2019, ser solteiro e ter o ensino médio completo ou estar em fase de conclusão.

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Os candidatos farão uma prova em dois dias subsequentes. No 1° dia será aplicada prova de Matemática (20) e Física (20), com total de 40 questões. Já no dia seguinte, será feito prova de Português (20), Inglês (20) e uma Redação, contando com 40 questões ao total. 

Após a prova objetiva, haveráos eventos complementares constituídos de: Inspeção de Saúde, Teste de Aptidão Física (TAF), composto de corrida e natação, Verificação de Dados Biográficos, Verificação de Documentos e Avaliação Psicológica, além do Período de Adaptação e o Curso de Graduação, conforme item 5 do Edital.

Curso de Graduação

Durante o Curso, com duração de quatro anos letivos, em regime de internado, os alunos recebem inicialmente bolsa-auxílio de cerca de R$1.100 mensais, além de outros benefícios como, ajuda para aquisição de uniformes, assistência médio-hospitalar, psicológica, social e religiosa, entre outros.

Ao final do curso, será realizada a Viagem de Instrução, para complementar os conhecimentos de ensino militar-naval necessários à graduação. Aqueles que concluírem o Curso com aproveitamento receberão o Diploma de Graduação em Ciências Navais e serão nomeados Segundos-Tenentes.

Outros concursos abertos

A Marinha também está com inscrições abertas para o Colégio Naval, até 20 de abril. São 190 vagas e, para se candidatar é necessário ser brasileiro nato e do sexo masculino, ter 15 anos completos e menos de 18 (em 1º de janeiro de 2019), dentre outros requisitos previstos em Edital.   

Para Engenheiros formados ou em fase de conclusão, a oportunidade é para o Concurso do Corpo de Engenheiros da Marinha, com 64 vagas. Informações completas através do site www.ingressonamarinha.mar.mil.br.

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