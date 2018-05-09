SED divulga resultado do processo seletivo de voluntários para o programa Mais Alfabetização

Caberá ao candidato classificado apresentar-se na escola até esta sexta-feira (11), dois dias após a publicação do resultado, munido dos documentos originais enviados no ato da inscrição, para comprovação da prova de títulos e experiência, além dos documentos pessoais: RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência.

A Secretaria de Estado de Educação (SED) divulga o resultado do processo seletivo simplificado de voluntários para o Programa Mais Alfabetização. A lotação obedecerá a ordem de classificação dos candidatos aprovados e ao atendimento de critérios estabelecidos no processo.

No caso de não apresentação dos documentos exigidos neste informativo, o candidato estará desclassificado. A lotação acontecerá conforme necessidade e disponibilidade do candidato, bem como a necessidade da unidade escolar. Em caso de desistência, será convocado novo candidato para lotação.

Os candidatos classificados assinarão o Termo de Compromisso para as atividades de Assistentes de Alfabetização pelo prazo de seis meses, período este que poderá ser alterado de acordo com normas e diretrizes estabelecidas pelo FNDE/MEC.

Caso não haja candidato aprovado em determinada unidade escolar, será convocado o candidato que se encontre mais bem classificado perante outra escola, desde que situada no mesmo município.